У Дніпрі на складі з будівельними матеріалами спалахнула масштабна пожежа (ВІДЕО)

Рятувальники оперативно прибули за вказаною адресою. Там вони з’ясували, що горить одноповерхова складська будівля та дерев’яні піддони. Вогонь охопив будівельні матеріали. Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Займання ліквідували о 3:57.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
До місця виклику залучили 24 рятувальники та 5 одиниць техніки.
Читайте також:
Автор:
Зарядіть телефон!
У Дніпрі протестували містян "на жадібність".
У Новомосковському районі чоловік підпалив неповнолітнього хлопця.
Турецька компанія, яка після початку повномасштабної війни кинула будівництво метро…