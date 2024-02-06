У Дніпрі на складі з будівельними матеріалами спалахнула масштабна пожежа (ВІДЕО)

Сьогодні, 6 лютого, о 2:24 на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу на вулиці Бориса Кротова.

Рятувальники оперативно прибули за вказаною адресою. Там вони з’ясували, що горить одноповерхова складська будівля та дерев’яні піддони. Вогонь охопив будівельні матеріали. Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували о 3:57.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучили 24 рятувальники та 5 одиниць техніки.

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