У Дніпрі на Січових Стрільців Mercedes збив жінку

Сьогодні вранці, 31 травня, на перехресті вулиць Січових Стрільців та Української сталася аварія.

Там Mercedes збив жінку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що потерпілій приблизно 60 років.

На місце події викликали правоохоронців. Жінку госпіталізували до міської лікарні. Про її стан наразі нічого невідомо.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Будь ласка, будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі зіткнулися ЗАЗ та маршрутка: чотирьох людей ушпиталили, з них двоє – підлітки.

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