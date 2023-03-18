У Дніпрі на Січових Стрільців легковик зіштовхнувся з пожежним авто та перевернувся (ВІДЕО)

У п'ятницю, 17 березня, на перехресті Січових Стрільців та Святослава Хороброго легковик зіштовхнувся з пожежним авто та перевернувся.

Відповідне відео з місця ДТП розмістили в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”.

Як стало відомо, аварія сталася близько 22:23. Водій легкового автомобіля не пропустив транспорт рятувальної служби, внаслідок чого сталося зіткнення. Через удар легковик перекинувся.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

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