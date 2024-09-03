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У Дніпрі на Січеславській Набережній знайшли труп: що говорять у поліції

Сьогодні 09:36
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Правоохоронці встановлюють особу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній знайшли труп: що говорять у поліції

Біля недобудованого готелю “Парус” на Січеславській Набережній у Дніпрі знайшли труп чоловіка. 

Повідомлення та фото загиблого поширили у місцевих Telegram-каналах. 

Кореспонденти dnepr.info звернулися у поліцію та дізналися від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник, що факт має місце. Чоловіка знайшли 1 вересня, наразі правоохоронці встановлюють особу. Про обставини його смерті не повідомляється. 

На основі оприлюдненого фото ми виділили прикмети, які можуть допомогти у встановленні особи померлого. 

Прикмети: на вигляд приблизно 45-50 років, худорлявої статури, має сиве волося та бороду.

Особливі прикмети: на грудині з лівої сторони має татуювання у вигляді зірки. 

Якщо ви володієте інформацією, яка могла б допомогти у встановленні особи померлого, звертайтеся у поліцію за номерами: 102 або 
063-652-11-16, 050-773-75-93.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній знайшли труп: що говорять у поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній знайшли труп: що говорять у поліціїРусский

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