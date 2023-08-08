У Дніпрі на Січеславській Набережній в 50 метрах від берега виявило тіло чоловіка: що відомо

Сьогодні, 8 серпня, на Січеславській Набережній у воді помітили тіло чоловіка.

На місце викликали правоохоронців та рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши, ДСНС-ники встановили, що тіло знаходиться на відстані 50 метрів від берега на поверхні води. Загиблого дістали та передали працівникам поліції.

Ймовірно, загиблий – це 41-річний чоловік, який 6 серпня пішов купатися в річці біля фонтану “Білий лебідь” та не повернувся.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що особа чоловіка встановлюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині в ставку втонув 10-річний хлопчик.

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