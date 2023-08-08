Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Січеславській Набережній в 50 метрах від берега виявило тіло чоловіка: що відомо

У Дніпрі на Січеславській Набережній в 50 метрах від берега виявило тіло чоловіка: що відомо

Сьогодні 17:30
просмотров

Сьогодні, 8 серпня, на Січеславській Набережній у воді помітили тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній в 50 метрах від берега виявило тіло чоловіка: що відомо

На місце викликали правоохоронців та рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши, ДСНС-ники встановили, що тіло знаходиться на відстані 50 метрів від берега на поверхні води. Загиблого дістали та передали працівникам поліції.

Ймовірно, загиблий – це 41-річний чоловік, який 6 серпня пішов купатися в річці біля фонтану “Білий лебідь” та не повернувся. 

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що особа чоловіка встановлюється.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині в ставку втонув 10-річний хлопчик

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній в 50 метрах від берега виявило тіло чоловіка: що відомоУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпро та область заборонили завозити куряче м’ясо і яйця з Польщі: причина
Новини Дніпра
Сьогодні 17:00
У Дніпро та область заборонили завозити куряче м’ясо і яйця з Польщі: причина

Усе через хворобу, на яку хворіє птиця.

На Дніпропетровщині судитимуть “гостя”, який вбив господаря хати та ховався від поліції два роки
Новини Дніпра
Сьогодні 16:44
На Дніпропетровщині судитимуть “гостя”, який вбив господаря хати та ховався від поліції два роки

На Дніпропетровщині вбивця два роки переховувався від правосуддя, але нещодавно…

У Дніпрі мешканці двох великих проспектів та житломасиву залишилися без води: коли вона знову з’явиться
Новини Дніпра
Сьогодні 15:07
У Дніпрі мешканці двох великих проспектів та житломасиву залишилися без води: коли вона знову з’явиться

Сьогодні у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Священник з Кривого Рогу перевозив “паломників-ухилянтів” за кордон
Новини Дніпра
Сьогодні 13:21
Священник з Кривого Рогу перевозив “паломників-ухилянтів” за кордон

Священник з Кривого Рогу допомагав "ухилянтам" тікати за кордон.

Наверх