У Дніпрі на Січеславській набережній до берега прибило мотоцикл

Про це повідомляє “Хдніпро” у соцмережі Інстаграм.
Про деталі ДТП не повідомляється, напевно водій не впорався з керуванням двоколісного транспортного засобу.
У коментарях користувачі відмічають, що мотоцикл ще навіть не заглох.
Навколо немає рятувальників чи поліції, про власника мотоцикла також нічого не відомо.
Сьогодні ми писали про те, що СК Дніпро-1 може припинити своє існування найближчим часом через фінансові проблеми.
Читайте також:
Автор:
Сили ППО вночі знищили 4 шахеди над Дніпропетровщиною.
Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 15-річну Дарʼю Піскозубову.
СК Дніпро-1 все ближче до того, щоб припинити своє існування.
Дніпро та область наступного тижня опиняться в полоні надзвичайної спеки.