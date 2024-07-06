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У Дніпрі на Січеславській набережній до берега прибило мотоцикл

Сьогодні 11:06
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У Дніпрі на Січеславській набережній перехожі знайшли мотоцикл-потопельник.

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській набережній до берега прибило мотоцикл

Про це повідомляє “Хдніпро” у соцмережі Інстаграм.

Про деталі ДТП не повідомляється, напевно водій не впорався з керуванням двоколісного транспортного засобу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській набережній до берега прибило мотоцикл

У коментарях користувачі відмічають, що мотоцикл ще навіть не заглох.

Навколо немає рятувальників чи поліції, про власника мотоцикла також нічого не відомо.

Сьогодні ми писали про те, що СК Дніпро-1 може припинити своє існування найближчим часом через фінансові проблеми.

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