У Дніпрі на Січеславській набережній до берега прибило мотоцикл

У Дніпрі на Січеславській набережній перехожі знайшли мотоцикл-потопельник.

Про це повідомляє “Хдніпро” у соцмережі Інстаграм.

Про деталі ДТП не повідомляється, напевно водій не впорався з керуванням двоколісного транспортного засобу.

У коментарях користувачі відмічають, що мотоцикл ще навіть не заглох.

Навколо немає рятувальників чи поліції, про власника мотоцикла також нічого не відомо.

Сьогодні ми писали про те, що СК Дніпро-1 може припинити своє існування найближчим часом через фінансові проблеми.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: