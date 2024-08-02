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У Дніпрі на розі Калинової та Янтарної застряг тролейбус: що відомо

Сьогодні 13:12
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У Дніпрі 20 тролейбус застряг посеред дороги через обрив контактної мережі.

Новости Днепра про У Дніпрі на розі Калинової та Янтарної застряг тролейбус: що відомо

У п’ятницю, 2 серпня, на перехресті вулиці Калинової та вулиці Янтарної застряг тролейбус.

Відомо, що затримка у русі тролейбусу №20 відбулася через обрив контактної мережі. 

Аварійна ситуація сталася на перетині вулиць Янтарна та Калинова о 12:19.

На місце направлено аварійну службу контактної мережі.

Наразі рух тролейбусів з маршруту №20 направлений на маршрут №17, але тролейбуси з автономним ходом курсують без змін за звичним маршрутом.

Нині рух на ділянці, де застряг тролейбус дещо ускладнено. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на розі Калинової та Янтарної застряг тролейбус: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на розі Калинової та Янтарної застряг тролейбус: що відомоРусский

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