У Дніпрі на розі Калинової та Янтарної застряг тролейбус: що відомо

У п’ятницю, 2 серпня, на перехресті вулиці Калинової та вулиці Янтарної застряг тролейбус.
Відомо, що затримка у русі тролейбусу №20 відбулася через обрив контактної мережі.
Аварійна ситуація сталася на перетині вулиць Янтарна та Калинова о 12:19.
На місце направлено аварійну службу контактної мережі.
Наразі рух тролейбусів з маршруту №20 направлений на маршрут №17, але тролейбуси з автономним ходом курсують без змін за звичним маршрутом.
Нині рух на ділянці, де застряг тролейбус дещо ускладнено.
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