У Дніпрі на розі Калинової та Янтарної застряг тролейбус: що відомо

У Дніпрі 20 тролейбус застряг посеред дороги через обрив контактної мережі.

У п’ятницю, 2 серпня, на перехресті вулиці Калинової та вулиці Янтарної застряг тролейбус.

Відомо, що затримка у русі тролейбусу №20 відбулася через обрив контактної мережі.

Аварійна ситуація сталася на перетині вулиць Янтарна та Калинова о 12:19.

На місце направлено аварійну службу контактної мережі.

Наразі рух тролейбусів з маршруту №20 направлений на маршрут №17, але тролейбуси з автономним ходом курсують без змін за звичним маршрутом.

Нині рух на ділянці, де застряг тролейбус дещо ускладнено.

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