У Дніпрі на Робочій з’являться нові зупинки

На Робочій встановлюють нові зупинки.

У Дніпрі продовжують встановлювати сучасні зупинкові комплекси. Як повідомили в міськраді, зараз працюють по вул. Робочій, де до цього зовсім не було зупинки.

Просто стояли на дорозі й чекали транспорт. Добре, що зводять, бо тепер буде зручно очікувати на автобус чи тролейбус, — прокоментувала місцева мешканка Ніна.

Усього цього року хочуть встановити дванадцять зупинок за бюджетні кошти. За інвесторські – три.

У цього зупинкового комплексу є багато переваг. Головні – це безпека та комфорт пасажирів під час очікування транспорту. Бо установлені захисні стовпчики. Усі нові зупинкові комплекси по місту будуються з урахуванням потреб маломобільних груп населення. На всіх укладена тактильна плитка та передбачено місце для колісних крісел та дитячих візочків. Роботи по вул. Робочій завершимо наприкінці наступного тижня, — зазначив Олексій Орєшин, начальник відділу по роботі із зупиночними комплексами КП «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міськради.

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