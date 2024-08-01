У Дніпрі на Робочій з’являться нові зупинки

У Дніпрі продовжують встановлювати сучасні зупинкові комплекси. Як повідомили в міськраді, зараз працюють по вул. Робочій, де до цього зовсім не було зупинки.
Просто стояли на дорозі й чекали транспорт. Добре, що зводять, бо тепер буде зручно очікувати на автобус чи тролейбус, — прокоментувала місцева мешканка Ніна.
Усього цього року хочуть встановити дванадцять зупинок за бюджетні кошти. За інвесторські – три.
У цього зупинкового комплексу є багато переваг. Головні – це безпека та комфорт пасажирів під час очікування транспорту. Бо установлені захисні стовпчики. Усі нові зупинкові комплекси по місту будуються з урахуванням потреб маломобільних груп населення. На всіх укладена тактильна плитка та передбачено місце для колісних крісел та дитячих візочків. Роботи по вул. Робочій завершимо наприкінці наступного тижня, — зазначив Олексій Орєшин, начальник відділу по роботі із зупиночними комплексами КП «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міськради.
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