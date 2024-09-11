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У Дніпрі на Робочій невідома понівечила клумбу з гортензіями

Сьогодні 15:56
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У Дніпрі перехожа здійснила акт вандалізму над клумбою.

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій невідома понівечила клумбу з гортензіями

Біля одного з будинків на вулиці Робоча у Дніпрі дівчина, ймовірно підліток, понівечила клумбу.

Запис з відеокамер опублікували жительки будинку, які доглядали за пошкодженими квітами протягом тривалого часу. 

На оприлюдненому відео можна помітити, що група молодих людей прогулювалася у дворі будинку, а коли дівчина з компанії помітила величезні гарні гортензії, не змогла пройти повз. Вона підійшла до клумби та, незважаючи на довгий та тяжкий труд місцевих жителів, зірвала одну з квіток. 

Це помітила місцева жителька, однак зупинити втікаючих не вдалося. 

Думки містян, які коментували ситуацію, різняться. Половина з коментаторів публікації зауважує, що не варто наводити галас через одну зірвану квітку. Інші зазначають, що змайструвати гарну клумбу та доглядати за нею – тяжкий труд, який не варто чіпати. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі квітковий вандал систематично знищує клумбу на ж/м Покровський. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій невідома понівечила клумбу з гортензіямиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій невідома понівечила клумбу з гортензіямиРусский

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