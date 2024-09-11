У Дніпрі на Робочій невідома понівечила клумбу з гортензіями

Біля одного з будинків на вулиці Робоча у Дніпрі дівчина, ймовірно підліток, понівечила клумбу.
Запис з відеокамер опублікували жительки будинку, які доглядали за пошкодженими квітами протягом тривалого часу.
На оприлюдненому відео можна помітити, що група молодих людей прогулювалася у дворі будинку, а коли дівчина з компанії помітила величезні гарні гортензії, не змогла пройти повз. Вона підійшла до клумби та, незважаючи на довгий та тяжкий труд місцевих жителів, зірвала одну з квіток.
Це помітила місцева жителька, однак зупинити втікаючих не вдалося.
Думки містян, які коментували ситуацію, різняться. Половина з коментаторів публікації зауважує, що не варто наводити галас через одну зірвану квітку. Інші зазначають, що змайструвати гарну клумбу та доглядати за нею – тяжкий труд, який не варто чіпати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі квітковий вандал систематично знищує клумбу на ж/м Покровський.
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