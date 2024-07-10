У Дніпрі на Придніпровському пляжі потонув чоловік

У Дніпрі чергова трагедія на воді.

Вдень 10 липня до рятувальників надійшло повідомлення, що на пляжі житлового масиву Придніпровський Самарського району стався нещасний випадок – чоловік зник під водою.

По прибуттю до місця події, фахівці ДСНС провели візуальне обстеження поверхні водойми та здійснили пошукові роботи у товщі води.

Тіло потонулого 27-річного чоловіка виявили на глибині 5 метрів та на відстані 30 метрів від берега.

До робіт залучено 4 рятувальники та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, на Синельниківщині 8 липня, потонув 9-річний хлопчик. Загалом з початку літа на водоймах області загинули четверо дітей. І ще 18 дорослих. Найбільше – у Криворізькому районі.

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