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У Дніпрі на Придніпровському пляжі потонув чоловік

Сьогодні 18:33
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У Дніпрі чергова трагедія на воді.

Новости Днепра про У Дніпрі на Придніпровському пляжі потонув чоловік

Вдень 10 липня до рятувальників надійшло повідомлення, що на пляжі житлового масиву Придніпровський Самарського району стався нещасний випадок – чоловік зник під водою.

По прибуттю до місця події, фахівці ДСНС провели візуальне обстеження поверхні водойми та здійснили пошукові роботи у товщі води.

Тіло потонулого 27-річного чоловіка виявили на глибині 5 метрів та на відстані 30 метрів від берега.

До робіт залучено 4 рятувальники та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, на Синельниківщині 8 липня, потонув 9-річний хлопчик. Загалом з початку літа на водоймах області загинули четверо дітей. І ще 18 дорослих. Найбільше – у Криворізькому районі.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Придніпровському пляжі потонув чоловікУкраїнська

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