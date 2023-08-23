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У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС

Сьогодні 09:31
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС

У вівторок, 22 серпня, у Дніпрі на вулиці Прибережній сталася пожежа.

Там горіли одноповерховий будинок та припаркований поруч автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:06.

Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 15:24 та ліквідували о 15:43.

Новости Днепра про У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, дах, перекриття, а також легковий автомобіль Daewoo Lanos. Загальна площа пожежі склала 145 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі спалахнув Chevrolet (ФОТО, ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНСУкраїнська

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