У Дніпрі на Прибережній горіли будинок та авто: коментар ДСНС

У вівторок, 22 серпня, у Дніпрі на вулиці Прибережній сталася пожежа.
Там горіли одноповерховий будинок та припаркований поруч автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:06.
Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 15:24 та ліквідували о 15:43.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку, дах, перекриття, а також легковий автомобіль Daewoo Lanos. Загальна площа пожежі склала 145 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі спалахнув Chevrolet (ФОТО, ВІДЕО).
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