У Дніпрі на проспекті Яворницького перед пішохідним переходом утворилися дірки

У Дніпрі на Яворницького посеред дороги утворилися дірки в асфальті.

На перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Михайла Грушевського почало виникати два “портали”. На це звернув увагу дніпрянин Олег, який повідомив про проблему комунальників.

Перехрестя пр. Яворницького – вул. Михайла Грушевського. Здається, до відкриття плануються два портали з боку Грушевського, – йдеться у повідомленні Громадської ради Дніпра.

На фото, які надав містянин видно, що перед пішохідним переходом провалилися дві цеглинки плитки і була загроза того, що хтось може не помітити діру та провалитися в неї.

Наразі провал уже усунено.

Дякую всім причетним. Приємно, що є реакція. Якби провалилося у такому людному місці, було б погано, – пише Олег.

Роботи виконували працівники Інспекції з благоустрою та КП Благоустрій.

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