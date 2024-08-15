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  • У Дніпрі на проспекті Яворницького перед пішохідним переходом утворилися дірки

У Дніпрі на проспекті Яворницького перед пішохідним переходом утворилися дірки

Сьогодні 13:18
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У Дніпрі на Яворницького посеред дороги утворилися дірки в асфальті.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького перед пішохідним переходом утворилися дірки

На перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Михайла Грушевського почало виникати два “портали”. На це звернув увагу дніпрянин Олег, який повідомив про проблему комунальників. 

Перехрестя пр. Яворницького – вул. Михайла Грушевського. Здається, до відкриття плануються два портали з боку Грушевського, – йдеться у повідомленні Громадської ради Дніпра. 

На фото, які надав містянин видно, що перед пішохідним переходом провалилися дві цеглинки плитки і була загроза того, що хтось може не помітити діру та провалитися в неї. 

Наразі провал уже усунено.

Дякую всім причетним. Приємно, що є реакція. Якби провалилося у такому людному місці, було б погано, – пише Олег.

Роботи виконували працівники Інспекції з благоустрою та КП Благоустрій.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького перед пішохідним переходом утворилися дірки

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького перед пішохідним переходом утворилися діркиУкраїнська

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