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У Дніпрі на проспекті Сергія Нігояна зіткнулись Geely та Kia

Сьогодні 12:30
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У Дніпрі сьогодні, 7 вересня, сталася ДТП на проспекті Нігояна.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Сергія Нігояна зіткнулись Geely та Kia

Про це повідомляє Інформатор.

За кермом Kia був дідусь. Чоловік їхав зі сторони проспекту Івана Мазепи. Він поспішав в автомагазин і переїхав дві суцільні смуги, аби заїхати до нього, — йдеться у дописі видання.

У цей час  зі сторони вокзалу по Сергія Нігояна у напрямку Івана Мазепи рухалася Geely.

Водії автівок не змогли уникнути зіткнення, в результаті чого сталася ДТП.

За попередньою інформацією, обидва водії обійшлись без серйозних травм. Серед пішоходів також ніхто не постраждав.

Станом на зараз рух цією ділянкою дороги ускладнено.

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