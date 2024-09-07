У Дніпрі на проспекті Сергія Нігояна зіткнулись Geely та Kia

Про це повідомляє Інформатор.
За кермом Kia був дідусь. Чоловік їхав зі сторони проспекту Івана Мазепи. Він поспішав в автомагазин і переїхав дві суцільні смуги, аби заїхати до нього, — йдеться у дописі видання.
У цей час зі сторони вокзалу по Сергія Нігояна у напрямку Івана Мазепи рухалася Geely.
Водії автівок не змогли уникнути зіткнення, в результаті чого сталася ДТП.
За попередньою інформацією, обидва водії обійшлись без серйозних травм. Серед пішоходів також ніхто не постраждав.
Станом на зараз рух цією ділянкою дороги ускладнено.
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