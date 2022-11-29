У Дніпрі на проспекті маршрутник збив пішохода: подробиці

У Дніпрі водій маршрутки збив пішохода. Інцидент трапився на проспекті Богдана Хмельницького. Про це повідомили свідки події.

Коли на місце приїхала поліція та лікарі з’ясувалося, що пішохід різко вибіг на дорогу у темну пору доби. Зараз вуличні ліхтарі не горять, тому людей на дорозі гірше видно, але за словами свідків водій зреагував швидко, та зробив все, що було можливо аби не зачепити пішохода. Проте ДТП уникнути було неможливо. Також з’ясувалося, що пішохід був п’яний.

З тілесними ушкодженнями потерпілого доправили до лікарні.

У всіх деталях ДТП розбиратиметься поліція.

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