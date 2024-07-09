У Дніпрі на проспекті Лесі Українки вщент згоріло авто (ВІДЕО)

У Дніпрі посеред дороги загорілося авто.

У вівторок, 9 липня, на проспекті Лесі Українки вщент згоріло авто. Як повідомляють очевидці, ймовірно загорілася машина однієї із служб таксі. Попередньо, водій встиг врятуватися.

На місце викликали вогнеборців, але автівка була майже вся охоплена вогнем. Рятувальники займаються ліквідацією пожежі.

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