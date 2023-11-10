У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького утворився трамвайний затор: що сталося

У Дніпрі на проспекті Хмельницького стався трамвайний затор.

У п’ятницю, 10 листопада, на проспекті Богдана Хмельницького у районі Металобази утворився трамвайний затор.

Як повідомили dnepr.info очевидці, причина затору – вантажівка та легковик, які загородили собою колії. Через це транспорт не може рушити далі.

За попередньою інформацією сталася незначна ДТП.

Рух трамваїв №12 паралізовано. Принаймні три вагони зупинитися на цій ділянці шляху через ускладнення руху. Своєю чергою для автівок та іншого транспорту шлях проїзний.

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