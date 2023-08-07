У Дніпрі на просп. Мазепи зламалася фура: затримується популярний трамвай

Будьте уважні!

Сьогодні, 7 серпня, на проспекті Івана Мазепи (раніше – Петровського) стався неприємний інцидент – там на трамвайній колії зламалася фура.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Через це сильно ускладнено рух трамваїв №5.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у понеділок у Дніпрі деякі трамваї курсуватимуть по-іншому: подробиці.

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