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У Дніпрі на просп. Лесі Українки на тротуар упав шматок балкона (ФОТО)

Сьогодні 09:25
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Учора, 19 липня, у Дніпрі на тротуар упав шматок балкона.

Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Лесі Українки на тротуар упав шматок балкона (ФОТО)

Подія сталася на проспекті Лесі Українки, 69 (раніше – проспект Пушкіна).

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Шмат балкона обвалився у досить людному місці — поруч багато магазинів. 

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Лесі Українки на тротуар упав шматок балкона (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Лесі Українки на тротуар упав шматок балкона (ФОТО)

Будь ласка, будьте обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі обвалився балкон з людьми. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Лесі Українки на тротуар упав шматок балкона (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Лесі Українки на тротуар упав шматок балкона (ФОТО)Русский

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