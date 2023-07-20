У Дніпрі на просп. Лесі Українки на тротуар упав шматок балкона (ФОТО)

Подія сталася на проспекті Лесі Українки, 69 (раніше – проспект Пушкіна).
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Шмат балкона обвалився у досить людному місці — поруч багато магазинів.
На щастя, ніхто не постраждав.
Будь ласка, будьте обережні!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі обвалився балкон з людьми.
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