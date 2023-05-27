У Дніпрі на просп. Героїв знайшли тіло чоловіка: у поліції повідомили причину смерті

На місце події викликали правоохоронців. Як зазначалося, на тілі були виявлені тілесні ушкодження.
Сьогодні у ГУ НП у Дніпропетровській області розповіли подробиці цього жахливого інциденту.
Правоохоронці встановили, що між трьома чоловіками виникла сварка, під час якої підозрювані побили потерпілого ногами та металевою палицею. Після нападу зловмисники пішли з місця злочину. Потерпілий внаслідок численних тілесних ушкоджень помер на місці.
Поліцейські встановили та затримали нападників. Ними виявилися 37-річний та 61-річний місцеві жителі. 26 травня слідчі повідомили зловмисникам про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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