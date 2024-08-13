У Дніпрі на поверхні озера Курячого виявили труп

Сьогодні, 13 серпня, зранку місцеві жителі помітили на озері Курячому тіло людини.
Як інформує ДСНС, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на поверхні води озера Куряче Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, виявлено тіло чоловіка без ознак життя.
Уже на місці, рятувальники побачили, що на відстані 10 метрів від берега плаває тіло людини. За допомогою водолазно-рятувального спорядження чотири надзвичайники доправили до берега трут потопельника та передали представникам поліції.
Правоохоронці тепер встановлюватимуть особу загиблого та обставини його смерті.
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