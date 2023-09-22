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У Дніпрі на Поля у п’ятиповерхівці сталася пожежа: постраждав дідусь

Сьогодні 06:50
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Учора ввечері, 21 вересня, о 22:11 на лінію «101» повідомили про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку на проспекті Олександра Поля.
Новости Днепра про У Дніпрі на Поля у п'ятиповерхівці сталася пожежа: постраждав дідусь

Фото умовне.

Там на четвертому поверсі горів балкон квартири.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 22:45 та ліквідували о 22:59. Вогонь знищив домашні речі та пошкодив металопластикове вікно на площі 4 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля у п'ятиповерхівці сталася пожежа: постраждав дідусь

На жаль, на пожежі постраждав 74-річний дідусь – він отримав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізували до лікарні.

До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Поля у п'ятиповерхівці сталася пожежа: постраждав дідусьУкраїнська

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