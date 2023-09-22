У Дніпрі на Поля у п’ятиповерхівці сталася пожежа: постраждав дідусь

Там на четвертому поверсі горів балкон квартири.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 22:45 та ліквідували о 22:59. Вогонь знищив домашні речі та пошкодив металопластикове вікно на площі 4 кв. м.
На жаль, на пожежі постраждав 74-річний дідусь – він отримав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізували до лікарні.
До гасіння займання залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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