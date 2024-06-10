У Дніпрі на пляжі потонув 17-річний юнак

Трагедія на воді сталася минулої неділі, 9 червня. 17-річний підліток разом зі своїм 16-річним товаришем прийшли на Ломівський пляж, аби поплавати в річці, але один із юнаків втонув. Про це повідомляє Інформатор.
Попередньо відомо, що 17-річному хлопцю стало зле, коли вони з другом пливли назад до берега. Товариш намагався йому допомогти та покликав людей, які були на пляжі.
Хлопця витягнули з води живим, намагалися реанімувати, а потім на “швидкій” доправили до лікарні. Але врятувати юнака не вдалося. Відомо, що за фактом нещасного випадку відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі купальний сезон розпочався зі смерті на воді.
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