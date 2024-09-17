У Дніпрі на пів року перекриють проїзну частину по провулку Південному

У Дніпрі на понад пів року перекриватимуть дороги.

У Дніпрі по провулку Південному тимчасово перекриють проїзну частину, повідомили на офіційному сайті Дніпровської міськради.

Так, з 5 жовтня по 5 квітня по провулку Південному, від буд. № 4-Б до буд. № 7, буде тимчасово перекрита проїзна частина. Це пов’язано з будівельними роботами. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Дніпровської міської ради.

Також на пів року по проспекту Науки тимчасово перекриють внутрішньоквартальний проїзд між будинками №167 та 169. Проїхати не можна буде з 12 жовтня по 12 квітня. Причина обмежень – виконання будівельних робіт.

Нагадаємо, у Дніпрі майже на тиждень перекриють залізничний переїзд.

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