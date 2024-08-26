У Дніпрі на пів року частково перекриють проспект Науки

У Дніпрі хочуть перекрити проїзну частину між будинками №167 та №169 по проспекту Науки. Причина – проведення будівельник робіт, які триватимуть з 12 жовтня 2024 року по 12 квітня 2025 рік.
Про це йдеться в документі виконавчого комітету Дніпровської міської ради.
По периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення. Також планується зберегти наявні інженерні мережі, а після завершення робіт – демонтувати огорожу, відновити асфальтне покриття і привести ділянку до ладу.
Роботи мають завершити до середини квітня 2025 року.
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