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У Дніпрі на пів року частково перекриють проспект Науки

Сьогодні 12:24
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У Дніпрі планують перекрити проспект Науки.

Новости Днепра про У Дніпрі на пів року частково перекриють проспект Науки

У Дніпрі хочуть перекрити проїзну частину між будинками №167 та №169 по проспекту Науки. Причина – проведення будівельник робіт, які триватимуть з 12 жовтня 2024 року по 12 квітня 2025 рік.

Про це йдеться в документі виконавчого комітету Дніпровської міської ради.

По периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення. Також планується зберегти наявні інженерні мережі, а після завершення робіт – демонтувати огорожу, відновити асфальтне покриття і привести ділянку до ладу.

Роботи мають завершити до середини квітня 2025 року.

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Новости Днепра про У Дніпрі на пів року частково перекриють проспект НаукиУкраїнська

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