У Дніпрі на пів року частково перекриють проспект Науки

У Дніпрі планують перекрити проспект Науки.

У Дніпрі хочуть перекрити проїзну частину між будинками №167 та №169 по проспекту Науки. Причина – проведення будівельник робіт, які триватимуть з 12 жовтня 2024 року по 12 квітня 2025 рік.

Про це йдеться в документі виконавчого комітету Дніпровської міської ради.

По периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення. Також планується зберегти наявні інженерні мережі, а після завершення робіт – демонтувати огорожу, відновити асфальтне покриття і привести ділянку до ладу.