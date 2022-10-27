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  • У Дніпрі на пішохідному переході збили жінку: потрібна допомога свідків

У Дніпрі на пішохідному переході збили жінку: потрібна допомога свідків

Сьогодні 11:20
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Новости Днепра про У Дніпрі на пішохідному переході збили жінку: потрібна допомога свідків

У вівторок, 25 жовтня, близько 19:00 на проспекті Нігояна, в районі будинку №32, збили жінку.

Вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Водій авто з місця події втік. 

Про це повідомляє “Інформатор”.

Щоб знайти винуватця ДТП, правоохоронцям потрібна допомога свідків. Тому, якщо ви бачили момент аварії або вам щось відомо, зателефонуйте за номером (067) 565-46-58.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі затримали порушника із підробленими правами. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на пішохідному переході збили жінку: потрібна допомога свідківУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на пішохідному переході збили жінку: потрібна допомога свідківРусский

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