У Дніпрі на пішохідному переході збили жінку: потрібна допомога свідків

У вівторок, 25 жовтня, близько 19:00 на проспекті Нігояна, в районі будинку №32, збили жінку.
Вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Водій авто з місця події втік.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Щоб знайти винуватця ДТП, правоохоронцям потрібна допомога свідків. Тому, якщо ви бачили момент аварії або вам щось відомо, зателефонуйте за номером (067) 565-46-58.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі затримали порушника із підробленими правами.
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