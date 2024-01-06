У Дніпрі на підприємстві в Індустріальному районі спалахнула пожежа

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогонь спалахнув на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі).
У приміщенні знаходились транспортні засоби, обладнання та автобуси. Пожежа охопила територію у 500 кв.м.
Рятувальники змогли локалізувати вогонь о 01:40.
На щастя, загиблих та травмованих нема, до ліквідації пожежі були залучені 25 пожежників.
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