У Дніпрі на підприємстві в Індустріальному районі спалахнула пожежа

Сьогодні вночі на вулиці Березинська Індустріального району міста Дніпро сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогонь спалахнув на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі).

У приміщенні знаходились транспортні засоби, обладнання та автобуси. Пожежа охопила територію у 500 кв.м.

Рятувальники змогли локалізувати вогонь о 01:40.

На щастя, загиблих та травмованих нема, до ліквідації пожежі були залучені 25 пожежників.

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