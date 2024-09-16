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У Дніпрі на перетині вулиць Бандери та Антоновича сталася ДТП

Сьогодні 16:15
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Сьогодні у Дніпрі сталася ДТП на перетині вулиць Бандери та Антоновича.

Про це нам стало відомо з місця події.

Що стало з пасажирами та обставини ДТП з’ясовуються.

Рух цією ділянкою дороги ускладнений, при плануванні своєї поїздки містом враховуйте дану обставину.

На дорозі залишились уламки та інші частини від постраждалих автівок.

Станом на зараз на вулиці Січових Стрільців та Яворницького через ремонтні роботи також утворився великий затор.

Сьогодні вранці на вулиці Харківській провалилися шмат асфальтобетонного покриття та плитка тротуару. Там утворилась величезна яма.

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