Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Перемозі зробили “розкішний” ямковий ремонт за допомогою килимів (фото)

У Дніпрі на Перемозі зробили “розкішний” ямковий ремонт за допомогою килимів (фото)

Сьогодні 14:24
просмотров

У Дніпрі все частіше використовують килими для упорядкування прибудинкових територій.

Так, в арці одного з будинків на Перемозі помітили “червону доріжку” з килимів. Ними накрили глибокі ями на дорозі.

Про це повідомили на сторінці “Соборний район (ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро)” у Facebook. Там також опублікували фото, на якому видно, що ями застелені червоними килимами.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі зробили

Не всі мешканці задоволені таким “розкішним” ямковим ремонтом дорожного покриття. У коментарях дехто обурюється, що через ігнорування владою проблем з дорогами доводиться йти на такі методи. Однак є ті, кому навпаки подобається така ідея та дизайн.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі зробили

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знайшли “найрозкішніше” подвір’я в місті, яке повністю застелили килимами.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі зробили Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі зробили Русский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали 5 людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:03
    На Дніпропетровщині через ворожий обстріл постраждали 5 людей

    Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

    У Кривому Розі на Укрпошті зайнялася посилка: постраждав працівник
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:34
    У Кривому Розі на Укрпошті зайнялася посилка: постраждав працівник

    Сьогодні, 22 липня, у Кривому Розі на Укрпошті загорілася посилка.

    У Дніпрі п’яний водій Lexus протаранив припаркові авто, а потім пішов з місця ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:29
    У Дніпрі п’яний водій Lexus протаранив припаркові авто, а потім пішов з місця ДТП

    Водій намагався піти з місця ДТП, але його зупинили перехожі.

    ТОП-8 турбаз біля Дніпра: як виглядають номери, ціни 2024 року
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:22
    ТОП-8 турбаз біля Дніпра: як виглядають номери, ціни 2024 року

    На календарі друга половина літа, багато жителів Дніпра замислюються про…

    Наверх