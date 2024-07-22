У Дніпрі на Перемозі зробили “розкішний” ямковий ремонт за допомогою килимів (фото)

Так, в арці одного з будинків на Перемозі помітили “червону доріжку” з килимів. Ними накрили глибокі ями на дорозі.
Про це повідомили на сторінці “Соборний район (ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро)” у Facebook. Там також опублікували фото, на якому видно, що ями застелені червоними килимами.
Не всі мешканці задоволені таким “розкішним” ямковим ремонтом дорожного покриття. У коментарях дехто обурюється, що через ігнорування владою проблем з дорогами доводиться йти на такі методи. Однак є ті, кому навпаки подобається така ідея та дизайн.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знайшли “найрозкішніше” подвір’я в місті, яке повністю застелили килимами.
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