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У Дніпрі на Перемозі знайшли гніздування рідкісних птахів (ФОТО)

Сьогодні 21:28
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У Дніпрі на Перемозі зафільмували рідкісного птаха.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі знайшли гніздування рідкісних птахів (ФОТО)

На житловому масиві Перемога, а саме на косі, містяни знайшли гніздування рідкісних птахів.

Про це розповіла на Facebook-сторінці дніпрянка Ольга Левченко.

На фото – бугайчик. Це невеличкий птах з басовитим голосом. Під час полювання на малих рибок та жабенят пернатий робить неймовірні акробатичні трюки, яким позаздрять досвідчені гімнасти. 

Птах відновиться до сімейства чаплевих та живе на березі прісних водойм. 

“Птах занесений до Бернської конвенції та охороняється Директивою Європейського союзу з охорони диких птахів та Угодою з охорони афро-євразійських мігруючих водоплавних пернатих. Для них у Європі створюється Смарагдова смуга – території особливого природоохоронного статусу. Коли наша країна увійде до ЄС, заходи щодо відновлення та охорони видів фауни на цих територіях фінансуватимуться. Не впевнена, що до Смарагдової мережі потрапить наша коса, але кількох досить цінних пташок ми на ній все ж таки маємо”, – написала Ольга Левченко

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі знайшли гніздування рідкісних птахів (ФОТО)

Фото: fb Eugene Shnaider

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі знайшли гніздування рідкісних птахів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі знайшли гніздування рідкісних птахів (ФОТО)Русский

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