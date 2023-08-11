Про це повідомляє Dnepr.info.
Аварія сталася на колі Перемоги, у напрямку до центру міста. Велосипедиста забрала “швидка”. У якому він стані – не відомо. На місці працює патрульна поліція, яка встановлюватиме обставини справи.
Попередньо відомо, що велосипедист зіткнувся з мотоциклістом.
Місце ДТП огородили правоохоронці, але рух не ускладнено.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області поблизу села Лобойківка сталася аварія. Там Kia злетіла з траси під міст та застрягла.
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