У Дніпрі на Перемозі збили велосипедиста (ФОТО) - Днепр Инфо
У Дніпрі на Перемозі збили велосипедиста (ФОТО)
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Сегодня 19:26

Ввечері в п'ятницю на Перемозі збили велосипедиста.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі збили велосипедиста (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.

Аварія сталася на колі Перемоги, у напрямку до центру міста. Велосипедиста забрала “швидка”. У якому він стані – не відомо. На місці працює патрульна поліція, яка встановлюватиме обставини справи. 

Попередньо відомо, що велосипедист зіткнувся з мотоциклістом. 

Місце ДТП огородили правоохоронці, але рух не ускладнено. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі збили велосипедиста (ФОТО)

Нагадаємо, у Дніпропетровській області поблизу села Лобойківка сталася аварія. Там Kia злетіла з траси під міст та застрягла.

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