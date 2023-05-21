У Дніпрі на Перемозі з ріки виловили справжню золоту рибку (ФОТО)

Дніпрянка Юлія стала випадковим свідком видобутку цього незвичайного трофею. Про це дівчина написала у соцмережі.
Ця гарна рибка схожа на японського парчового коропа, відомого під назвою кої. Зазвичай він мешкає у приватних ставках у якості прикраси. Вже відомо багато випадків, коли парчові коропи якимось чином потрапляли з закритих водойм у відкриті.
До речі, рибалки згадали бажання та відпустили рибку назад у водойму.
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