Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Перемозі з ріки виловили справжню золоту рибку (ФОТО)

Сьогодні 21:48
просмотров

Таке диво трапилося на березі річки на житловому масиві Перемога. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі з ріки виловили справжню золоту рибку (ФОТО)

Дніпрянка Юлія стала випадковим свідком видобутку цього незвичайного трофею. Про це дівчина написала у соцмережі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі з ріки виловили справжню золоту рибку (ФОТО)

 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі з ріки виловили справжню золоту рибку (ФОТО)

Ця гарна рибка схожа на японського парчового коропа, відомого під назвою кої. Зазвичай він мешкає у приватних ставках у якості прикраси. Вже відомо багато випадків, коли парчові коропи якимось чином потрапляли з закритих водойм у відкриті.

До речі, рибалки згадали бажання та відпустили рибку назад у водойму.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі з ріки виловили справжню золоту рибку (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Погода на 21 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 21 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

    Захопіть з собою парасольку!

    #Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий: мешканці Самарського району вийшли на суботник
    Новини Дніпра
    Вчора 16:00
    #Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий: мешканці Самарського району вийшли на суботник

    У Дніпрі триває загальноміський флешмоб  #Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий.

    Погода на 20 травня: у Дніпрі хмарно, але тепло
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 20 травня: у Дніпрі хмарно, але тепло

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    Погода в Дніпрі у п’ятницю, 19 травня: буде спекотно, як влітку
    Новини Дніпра
    19.05.2023 06:15
    Погода в Дніпрі у п’ятницю, 19 травня: буде спекотно, як влітку

    Парасольку можна залишати вдома!

    Наверх