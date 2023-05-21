У Дніпрі на Перемозі з ріки виловили справжню золоту рибку (ФОТО)

Таке диво трапилося на березі річки на житловому масиві Перемога.

Дніпрянка Юлія стала випадковим свідком видобутку цього незвичайного трофею. Про це дівчина написала у соцмережі.

Ця гарна рибка схожа на японського парчового коропа, відомого під назвою кої. Зазвичай він мешкає у приватних ставках у якості прикраси. Вже відомо багато випадків, коли парчові коропи якимось чином потрапляли з закритих водойм у відкриті.

До речі, рибалки згадали бажання та відпустили рибку назад у водойму.

Читайте також:

Українська

Автор: