У Дніпрі на Перемозі водій маршрутки знайшов зниклого хлопчика

18 листопада близько 15:00 до поліції звернулася схвильована жінка та повідомила, що зник її маленький син. Містянка розповіла, що дитина гуляла з дідусем на Набережній Перемоги. У якийсь момент літній чоловік відволікся і втратив хлопчика з поля зору. У жінки були підозри, що дитина могла сісти в маршрутку.
Поки патрульні шукали хлопчика, на лінію “102” зателефонувала диспетчер маршрутного таксі і повідомила, що водій виявив у себе в салоні маленьку дитину без дорослих. Ним виявився той самий хлопчик, який загубився на Перемозі. Дитину повернули матері.
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