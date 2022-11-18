У Дніпрі на Перемозі водій маршрутки знайшов зниклого хлопчика

У Дніпрі чоловік під час прогулянки втратив свого 6-річного онука.

18 листопада близько 15:00 до поліції звернулася схвильована жінка та повідомила, що зник її маленький син. Містянка розповіла, що дитина гуляла з дідусем на Набережній Перемоги. У якийсь момент літній чоловік відволікся і втратив хлопчика з поля зору. У жінки були підозри, що дитина могла сісти в маршрутку.

Поки патрульні шукали хлопчика, на лінію “102” зателефонувала диспетчер маршрутного таксі і повідомила, що водій виявив у себе в салоні маленьку дитину без дорослих. Ним виявився той самий хлопчик, який загубився на Перемозі. Дитину повернули матері.

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