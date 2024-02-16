У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин

Кладовище домашніх тварин на Перемозі відроджується.

Напівзруйноване стихійне кладовище домашніх тварин на Перемозі відроджується. Кілька днів тому неподалік в’їзду на Гребну косу біля яхт-клубу з’явився новий надгробок.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Нелегальне кладовище існує тут давно. Ще кілька років тому на цій території було більше сотні могил домашніх тварин з надгробками та огорожами. Тут ховали не лише собак та кішок, а й шиншил і папуг. Однак пізніше цвинтар частково “зачистили”, коли будували яхт-клуб.

Тваринний некрополь поступово почав зменшуватися у розмірах. Від нього залишилося кілька десятків напівзруйнованих могил, де стоять гранітні плити, або саморобні “склепи” з фотографіями собак та котиків, які знайшли тут останній прихисток.

На “свіжій” гранітній плиті, яка з’явилася на цій території, зазначено, що поховали собаку на кличку Домініка у липні 2023 року. Цілком ймовірно, що надгробок перенесли з місця, де похована тварина, бо його просто обіперли об дерево, а не облаштували могилку.

Кладовища домашніх тварин у Дніпрі – що відомо?

Легальних кладовищ, де б можна було поховати свою домашню тварину – немає. Проте є нелегальні, які можна знайти майже на кожному великому житловому масиві. Зокрема, великі зоонекрополі є на Червоному Камені, Парусі та Перемозі. Водночас ховати своїх улюбленців у межах міста заборонено. Тіла померлих кішок чи собак потрібно утилізовувати за межами міста.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: