Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин

У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин

Сьогодні 18:40
просмотров

Кладовище домашніх тварин на Перемозі відроджується.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин

Напівзруйноване стихійне кладовище домашніх тварин на Перемозі відроджується. Кілька днів тому неподалік в’їзду на Гребну косу біля яхт-клубу з’явився новий надгробок. 

Про це повідомляє Dnepr.info.

Нелегальне кладовище існує тут давно. Ще кілька років тому на цій території було більше сотні могил домашніх тварин з надгробками та огорожами. Тут ховали не лише собак та кішок, а й шиншил і папуг. Однак пізніше цвинтар частково “зачистили”, коли будували яхт-клуб.

Тваринний некрополь поступово почав зменшуватися у розмірах. Від нього залишилося кілька десятків напівзруйнованих могил, де стоять гранітні плити, або саморобні “склепи” з фотографіями собак та котиків, які знайшли тут останній прихисток. 

На “свіжій” гранітній плиті, яка з’явилася на цій території, зазначено, що поховали собаку на кличку Домініка у липні 2023 року. Цілком ймовірно, що надгробок перенесли з місця, де похована тварина, бо його просто обіперли об дерево, а не облаштували могилку.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин

Кладовища домашніх тварин у Дніпрі – що відомо?

Легальних кладовищ, де б можна було поховати свою домашню тварину – немає. Проте є нелегальні, які можна знайти майже на кожному великому житловому масиві. Зокрема, великі зоонекрополі є на Червоному Камені, Парусі та Перемозі. Водночас ховати своїх улюбленців у межах міста заборонено. Тіла померлих кішок чи собак потрібно утилізовувати за межами міста. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тваринУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тваринРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на місяць звузять дорогу та проїзди до будинків на проспекті Героїв
Новини Дніпра
Сьогодні 18:04
У Дніпрі на місяць звузять дорогу та проїзди до будинків на проспекті Героїв

У Дніпрі на проспекті Героїв запланували будівельні роботи.

Як оформити договір дарування на авто чи нерухомість: інструкція та скільки це коштує
Новини Дніпра
Сьогодні 18:01
Як оформити договір дарування на авто чи нерухомість: інструкція та скільки це коштує

Оформити договір дарування в Україні можна на рухоме та нерухоме…

Де знаходився перший цвинтар Катеринослава і що тепер на його місці (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:43
Де знаходився перший цвинтар Катеринослава і що тепер на його місці (ФОТО)

Один із перших міських цвинтарів Дніпра знаходився в районі вулиці…

“Запізнилася на пільги”: у Дніпрі маршрутчик відмовився безплатно везти пенсіонерку
Новини Дніпра
Сьогодні 17:27
“Запізнилася на пільги”: у Дніпрі маршрутчик відмовився безплатно везти пенсіонерку

І знову скандал у маршрутках Дніпра через пільговий проїзд.

Наверх