У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин

Напівзруйноване стихійне кладовище домашніх тварин на Перемозі відроджується. Кілька днів тому неподалік в’їзду на Гребну косу біля яхт-клубу з’явився новий надгробок.
Про це повідомляє Dnepr.info.
Нелегальне кладовище існує тут давно. Ще кілька років тому на цій території було більше сотні могил домашніх тварин з надгробками та огорожами. Тут ховали не лише собак та кішок, а й шиншил і папуг. Однак пізніше цвинтар частково “зачистили”, коли будували яхт-клуб.
Тваринний некрополь поступово почав зменшуватися у розмірах. Від нього залишилося кілька десятків напівзруйнованих могил, де стоять гранітні плити, або саморобні “склепи” з фотографіями собак та котиків, які знайшли тут останній прихисток.
На “свіжій” гранітній плиті, яка з’явилася на цій території, зазначено, що поховали собаку на кличку Домініка у липні 2023 року. Цілком ймовірно, що надгробок перенесли з місця, де похована тварина, бо його просто обіперли об дерево, а не облаштували могилку.
Легальних кладовищ, де б можна було поховати свою домашню тварину – немає. Проте є нелегальні, які можна знайти майже на кожному великому житловому масиві. Зокрема, великі зоонекрополі є на Червоному Камені, Парусі та Перемозі. Водночас ховати своїх улюбленців у межах міста заборонено. Тіла померлих кішок чи собак потрібно утилізовувати за межами міста.
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