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У Дніпрі на Перемозі помітили триповерховий гараж-замок (ФОТО)

Сьогодні 14:52
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Не цар-балконами єдиними.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили триповерховий гараж-замок (ФОТО)

У Дніпрі на ж/м Перемога помітили двоповерховий гараж. На дивну споруду звернули увагу в Facebook-спільноті “Наша Перемога”.

Цікавий гараж у формі замка на Перемозі, – зазначається в дописі. 

Як розповіли місцеві жителі в коментарях, це не зовсім гараж і точно не замок.

Це хитра голуб’ятня, позаяк там гараж, а вже потім голуб’ятня. Гаражі ставити не можна було, а вот голуб’ятні дозволяли, – пояснюють дніпряни.

Таким чином на першому поверсі могли залишати машини, а другий і третій використовували за призначенням. 

Знаходиться будівля навпроти 2 корпусу будинку, що на Набережній Перемоги, 118. 

Це голуб’ятня. І скоріш за все, такі голуб’ятні будували для благоустрою дворів при будівництві будинків. У нас в 118-му було цілих дві таких, бо і двір великий. Однією опікувався дядя Міша. Дядя Міша мав одну руку, але вправно тримав голубів і порав всю будівлю. Голуби дійсно жили в тій голуб’ятні у верхньому будиночку, – розповідає містянка Тетяна. 

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