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У Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s знову зібралася величезна черга (ФОТО)

Сьогодні 15:41
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Зголодніли.
Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s знову зібралася величезна черга (ФОТО)

Фото Dnepr.info.

McDonald’s 25 квітня знову відкрив свої двері для дніпрян. З першої години роботи під закладами були багатометрові черги – можна було простояти кілька годин.

Через черги на МакДрайв паралізувало навіть рух транспорту на проспектах Гагаріна та Слобожанському.

Сьогодні зранку черг майже не було, але пообіді містяни знову масово почали “атакувати” McDonald’s.

Ось такі черги зараз біля закладу на житломасиві Перемога.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s знову зібралася величезна черга (ФОТО)

Фото Dnepr.info.

І людей тільки більшає.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s знову зібралася величезна черга (ФОТО)

 Фото Dnepr.info.

А це черга на МакДрайв.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s знову зібралася величезна черга (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s знову зібралася величезна черга (ФОТО)

 Фото Dnepr.info.

І сьогодні без БігМака…

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра подякував McDonald`s: “Ще один промінчик надії”. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s знову зібралася величезна черга (ФОТО)Українська

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