У Дніпрі на Перемозі біля McDonald’s знову зібралася величезна черга (ФОТО)

Зголодніли.

McDonald’s 25 квітня знову відкрив свої двері для дніпрян. З першої години роботи під закладами були багатометрові черги – можна було простояти кілька годин.

Через черги на МакДрайв паралізувало навіть рух транспорту на проспектах Гагаріна та Слобожанському.

Сьогодні зранку черг майже не було, але пообіді містяни знову масово почали “атакувати” McDonald’s.

Ось такі черги зараз біля закладу на житломасиві Перемога.

І людей тільки більшає.

А це черга на МакДрайв.

І сьогодні без БігМака…

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра подякував McDonald`s: “Ще один промінчик надії”.

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