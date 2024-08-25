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У Дніпрі на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинська сталася ДТП

Сьогодні 13:48
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У Дніпрі сталася серйозна аварія біля ТЦ "Караван".

Новости Днепра про У Дніпрі на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинська сталася ДТП

Про це повідомляє “Дніпро оперативний”.

Інцидент стався сьогодні, 25 серпня, близько 11 години.

Судячи з відео з камер спостереження, Ford влетів в авто «Москвич», водій якого намагався розвернутися, — йдеться у дописі.

Рятувальникам довелося деблокувати жінку з автівки Ford. 

Рух цією ділянкою дороги наразі ускладнено. На місці працюють правоохоронці та слідчі з ДТП.

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