У Дніпрі на Передовій зіштовхнулись Kia, ВАЗ та Skoda: водія діставали рятувальники

На вулиці Передовій, 673 зіштовхнулись автомобілі Kia, ВАЗ та Skoda. За попередньою інформацією, автомобіль Кіа рухався по Передовій в сторону виїзду з міста. Дві інші автівки стояли припарковані біля будівлі.
Водій Кіа втратив керування, авто занесло і воно врізалось у припарковані автомобілі. На щастя, у них нікого не було.
Постраждав один чоловік – водій Кіа. Його із салону авто діставали рятувальники, а потім – швидка забрала до лікарні.
Джерело: Інформатор
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