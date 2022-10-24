У Дніпрі на Передовій зіштовхнулись Kia, ВАЗ та Skoda: водія діставали рятувальники

У понеділок, 24 жовтня, на вулиці Передовій сталась потрійна аварія. Там зіштовхнулись автомобілі Kia, ВАЗ та Skoda. Постраждалого водія Kia забрали до лікарні.

На вулиці Передовій, 673 зіштовхнулись автомобілі Kia, ВАЗ та Skoda. За попередньою інформацією, автомобіль Кіа рухався по Передовій в сторону виїзду з міста. Дві інші автівки стояли припарковані біля будівлі.

Водій Кіа втратив керування, авто занесло і воно врізалось у припарковані автомобілі. На щастя, у них нікого не було.

Постраждав один чоловік – водій Кіа. Його із салону авто діставали рятувальники, а потім – швидка забрала до лікарні.

Джерело: Інформатор

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