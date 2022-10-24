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  • У Дніпрі на Передовій зіштовхнулись Kia, ВАЗ та Skoda: водія діставали рятувальники

У Дніпрі на Передовій зіштовхнулись Kia, ВАЗ та Skoda: водія діставали рятувальники

Сьогодні 19:15
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У понеділок, 24 жовтня, на вулиці Передовій сталась потрійна аварія. Там зіштовхнулись автомобілі Kia, ВАЗ та Skoda. Постраждалого водія Kia забрали до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі на Передовій зіштовхнулись Kia, ВАЗ та Skoda: водія діставали рятувальники

На вулиці Передовій, 673 зіштовхнулись автомобілі Kia, ВАЗ та Skoda. За попередньою інформацією, автомобіль Кіа рухався по Передовій в сторону виїзду з міста. Дві інші автівки стояли припарковані біля будівлі.

Водій Кіа втратив керування, авто занесло і воно врізалось у припарковані автомобілі. На щастя, у них нікого не було.

Постраждав один чоловік – водій Кіа. Його із салону авто діставали рятувальники, а потім – швидка забрала до лікарні.

Джерело: Інформатор

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Новости Днепра про У Дніпрі на Передовій зіштовхнулись Kia, ВАЗ та Skoda: водія діставали рятувальникиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Передовій зіштовхнулись Kia, ВАЗ та Skoda: водія діставали рятувальникиРусский

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