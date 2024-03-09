У Дніпрі на Парусі собаки взяли хлопчика “в заручники”

Інцидент трапився на житловому масиві Парус. Зграя собак забігла просто на місцеве футбольне поле.
Про це повідомляє Telegram-канал “Труха”.
Судячи з відео, зграя безпритульних тварин поводилася агресивно, та налякала підлітка.
Хлопець вирішив не випробовувати долю, та почекати на футбольних воротах, доки собаки розійдуться.
Вчора ми повідомляли і про те, що на укритті в Дніпрі з’явилися гігантські лотоси.
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