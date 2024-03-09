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У Дніпрі на Парусі собаки взяли хлопчика “в заручники”

Сьогодні 17:07
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У Дніпрі собаки взяли в "заручники" хлопчика.

Інцидент трапився на житловому масиві Парус. Зграя собак забігла просто на місцеве футбольне поле.

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха”.

Судячи з відео, зграя безпритульних тварин поводилася агресивно, та налякала підлітка.

Хлопець вирішив не випробовувати долю, та почекати на футбольних воротах, доки собаки розійдуться.

Вчора ми повідомляли і про те, що на укритті в Дніпрі з’явилися гігантські лотоси.

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