У Дніпрі на парковці «Епіцентру» помер чоловік

Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що через повітряну тривогу чоловік, приблизно 50 років, вийшов на вулицю. На парковці йому стало погано і він впав на землю. На місце викликали швидку. Однак чоловік помер до приїзду медиків.
Причину смерті містянина буде встановлювати судмедексперт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в “Епіцентрі” загинув працівник.
Читайте також:
Автор:
21 жовтня близько 17.00 на одній із вулиць Довгинцівського району…
Сьогодні, 24 жовтня, о 05:05 на лінію «101» повідомили про…
Важлива інформація!
Вічна слава Герою!