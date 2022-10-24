У Дніпрі на парковці «Епіцентру» помер чоловік

Сьогодні, 24 жовтня, біля «Епіцентру», що на Запорізькому шосе, помер чоловік.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що через повітряну тривогу чоловік, приблизно 50 років, вийшов на вулицю. На парковці йому стало погано і він впав на землю. На місце викликали швидку. Однак чоловік помер до приїзду медиків.

Причину смерті містянина буде встановлювати судмедексперт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в “Епіцентрі” загинув працівник.

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