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У Дніпрі на парковці «Епіцентру» помер чоловік

Сьогодні 16:15
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Сьогодні, 24 жовтня, біля «Епіцентру», що на Запорізькому шосе, помер чоловік.

Новости Днепра про У Дніпрі на парковці «Епіцентру» помер чоловік

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що через повітряну тривогу чоловік, приблизно 50 років, вийшов на вулицю. На парковці йому стало погано і він впав на землю. На місце викликали швидку. Однак чоловік помер до приїзду медиків.

Причину смерті містянина буде встановлювати судмедексперт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в “Епіцентрі” загинув працівник

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Новости Днепра про У Дніпрі на парковці «Епіцентру» помер чоловікУкраїнська

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