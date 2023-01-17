Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Панікахи Renault збив жінку, яка переходила дорогу по зебрі: поліція шукає свідків

У Дніпрі на Панікахи Renault збив жінку, яка переходила дорогу по зебрі: поліція шукає свідків

Сьогодні 18:31
просмотров

17 жовтня 2022 року о 6:20 на вулиці Панікахи сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Панікахи Renault збив жінку, яка переходила дорогу по зебрі: поліція шукає свідків

Там водій автомобіля Renault Kangoo збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Унаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Але правоохоронцям потрібна допомога свідків.

Тому, якщо ви бачили момент ДТП або його зняв ваш відеореєстратор, повідомте про це за телефоном (067) 565 46 58.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Панікахи Renault збив жінку, яка переходила дорогу по зебрі: поліція шукає свідківУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У мережі поширюють “нові графіки” відключень світла від ДТЕК: коментар компанії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:48
    У мережі поширюють “нові графіки” відключень світла від ДТЕК: коментар компанії

    Сьогодні, 17 січня, у соціальних мережах дніпряни почали поширювати "нові…

    Смачного: у Дніпрі чоловік намагався з’їсти 15 сліп-пакетів з підозрілою речовиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Смачного: у Дніпрі чоловік намагався з’їсти 15 сліп-пакетів з підозрілою речовиною

    Патрулюючи центральною частиною міста, інспектори помітили в одному з парків…

    6 янголят: російська атака на будинок у Дніпрі забрала життя ще однієї дитини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:10
    6 янголят: російська атака на будинок у Дніпрі забрала життя ще однієї дитини

    На жаль, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у…

    У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:54
    У Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці

    У суботу, 14 січня, російські окупанти вдарили ракетою Х-22 по…

    Наверх