У Дніпрі на Панікахи Renault збив жінку, яка переходила дорогу по зебрі: поліція шукає свідків

17 жовтня 2022 року о 6:20 на вулиці Панікахи сталася аварія.

Там водій автомобіля Renault Kangoo збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Унаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Але правоохоронцям потрібна допомога свідків.

Тому, якщо ви бачили момент ДТП або його зняв ваш відеореєстратор, повідомте про це за телефоном (067) 565 46 58.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Українська

Автор: