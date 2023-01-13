У Дніпрі на Панікахи Renault збив 65-річну жінку: поліція шукає свідків

За даними слідства, Renault рухався вулицею Панікахи в напрямку Запорізького шосе. Жінка йшла по нерегульованому пішохідному переходу. Водій не встиг загальмувати та збив її. Жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.
Аби встановити всі обставини інциденту, потрібна допомога свідків.
Якщо ви бачили момент аварії, його зняв відеореєстратор вашої автівки, чи цією дорогою проїжджали ваші знайомі, зателефонуйте за номерами: (067) 565-46-58 або 102.
Читайте также:
Автор:
7 січня не стало старшого лейтенанта, командира взводу стрілецької роти…
У Дніпрі фіксують нові випадки захворювання на коронавірус.
8 грудня на платформі “СЕТАМ” з’явився лот. На продаж виставили…
У Дніпрі через аварії мешканці кількох вулиць залишилися без світла…