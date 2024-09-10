У Дніпрі на Олександра Поля посеред дороги загорілася автівка

На Олександра Поля ліквідували займання автівки.

Сьогодні, 10 вересня, у Центральному районі Дніпра на Олександра Поля посеред дороги під час руху загорілося легкове авто OpelVectra. Відео та фото з місця розповсюдили очевидці у місцевих Telegram-каналах.

На місце виїхали надзвичайники. Процес ліквідування займання зафіксували містяни. За їх словами, водій встиг вийти з автівки, а також не забув забрати із собою водійське посвідчення.

Як повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області, вогнем охопило моторний відсік та салон автівки. Загальна площа пожежі склала 6 кв.м.

О 16:32 займання ліквідували.

На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

До гасіння було залучено 5 рятувальників та 1 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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