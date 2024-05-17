У Дніпрі на одній зі станцій водовідведення встановили частотний перетворювач, який економить до 30 % електроенергії

«Для економного використання енергоресурсів тут у 2016 році введено в експлуатацію твердопаливну модульну котельну. Вона дозволяє в опалювальний сезон економити близько 40 % коштів на опалення виробничих приміщень станції», — розповів Денис Ващук, заступник головного інженера КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради.
А на одній із станцій водовідведення на лівобережній частині міста встановили частотний перетворювач для насосних агрегатів.
«Він добре себе показав, бо дозволяє значно економити електроенергію. Її споживання знизилося до 30 %, або 17 тисяч кВт годин на місяць», — додав Денис Ващук.
Ця станція обслуговує будинки приватного сектору, багатоповерхівки та приватні підприємства. Вона приймає в себе стоки з лівобережної частини міста та проводить грубу очистку, а потім перекачує їх на станцію аерації.
«Нині 65 об’єктів КП «Дніпроводоканал» обладнані частотними перетворювачами. Із них 11 – насосні станції водовідведення, 6 – водопровідні насосні станції та 48 – підвищувальні насосні станції», — підсумував заступник головного інженера КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради.
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