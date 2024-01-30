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  • У Дніпрі на Новому мосту сталася ДТП, внаслідок якої автівка перекинулася на дах (ВІДЕО)

У Дніпрі на Новому мосту сталася ДТП, внаслідок якої автівка перекинулася на дах (ВІДЕО)

Сьогодні 22:01
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У Дніпрі на Новому мосту сталася моторошна ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту сталася ДТП, внаслідок якої автівка перекинулася на дах (ВІДЕО)

Ввечері 30 січня на Новому мосту в Дніпрі сталася ДТП. За словами очевидців, через зіткнення з іншим автомобілем, на дах перекинувся Range Rover. За попередньою інформацією, на місці аварії працювали медики екстреної медичної допомоги. Водночас містяни, які проїжджали поруч, кажуть, що обійшлося без постраждалих. 

Рух на мосту дещо ускладнено у напрямку правого берега. 

Очевидці публікують відео з місця події:

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Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту сталася ДТП, внаслідок якої автівка перекинулася на дах (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Новому мосту сталася ДТП, внаслідок якої автівка перекинулася на дах (ВІДЕО)Русский

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