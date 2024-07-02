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У Дніпрі на Набережній Перемоги вишикувалася величезна черга: що сталося

Сьогодні 13:08
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У Дніпрі на Набережній Перемоги помітили “безкінечну” чергу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вишикувалася величезна черга: що сталося

Дніпряни вишикувалися у величезну чергу на житловому масиві Перемога-1, аби потрапити до аквапарку Happy Day. Їх зовсім не бентежить палаюче сонце.

Відео опублікували у місцевому телеграм-каналі.

Зазвичай кілометрові черги біля аквапарку можна помітити у вихідні. Однак щовівторка там діє вільний вхід для сімей військових за наявності документів. Ймовірно саме через це так багато охочих потрапити до аквапарку у будній день.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вишикувалася величезна черга: що сталося

Нагадаємо, раніше ми також писали, що поблизу Дніпра розташований найбільший в Україні басейн просто неба.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вишикувалася величезна черга: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вишикувалася величезна черга: що сталосяРусский

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