У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна аварія: водій Chevrolet загинув на місці

Увечері 17 березня в Дніпрі на вулиці Набережної Перемоги сталася смертельна ДТП. Автомобіль марки Chevrolet Aveo врізався у рекламний щит та перекинувся.

Аварія трапилася приблизно о 21:45. Про це інформує пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області, передає “Інформатор”.

За попередньою інформацією, водій іномарки не впорався з керуванням та врізався у металеву конструкцію. У результаті зіткнення Chevrolet перевернувся, а водій загинув на місці.

Правоохоронці з’ясовують всі деталі та обставини ДТП.

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