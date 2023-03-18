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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна аварія: водій Chevrolet загинув на місці

У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна аварія: водій Chevrolet загинув на місці

Сьогодні 09:53
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Увечері 17 березня в Дніпрі на вулиці Набережної Перемоги сталася смертельна ДТП. Автомобіль марки Chevrolet Aveo врізався у рекламний щит та перекинувся.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна аварія: водій Chevrolet загинув на місці

Аварія трапилася приблизно о 21:45. Про це інформує пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області, передає “Інформатор”

За попередньою інформацією, водій іномарки не впорався з керуванням та врізався у металеву конструкцію. У результаті зіткнення Chevrolet перевернувся, а водій загинув на місці. 

Правоохоронці з’ясовують всі деталі та обставини ДТП. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна аварія: водій Chevrolet загинув на місці

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна аварія: водій Chevrolet загинув на місціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася смертельна аварія: водій Chevrolet загинув на місціРусский

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