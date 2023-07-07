У Дніпрі на Набережній Перемоги на ходу загорівся електромобіль

Автомобіль загорівся на ходу. Сталося це поблизу комплексу Бартоломео на Набережній Перемоги. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Водій встиг вибратися з електрокара, який почав горіти.
За словами очевидців, займання розпочалося в машинному відсіку. На місце викликали рятувальників, які вже загасили пожежу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в передмісті Дніпра горить сміттєзвалище.
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