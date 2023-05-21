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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги на дитину накинувся дворовий пес: містян закликають бути обережнішими

У Дніпрі на Набережній Перемоги на дитину накинувся дворовий пес: містян закликають бути обережнішими

Сьогодні 14:46
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У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги, 98 дворовий собака накинувся на дитину. Тварина вкусила хлопчика, залишивши на тілі декілька шрамів.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги на дитину накинувся дворовий пес: містян закликають бути обережнішими

Про це у соцмережах розповіла мама постраждалого. 

Як можна зрозуміти з коментарів, про собаку мешканцям цього району міста добре відомо, адже він уже не вперше лякає людей, зокрема й дітей. 

Мама хлопичка розказала, що той гуляв на дворі. Пес спочатку пройшов повз дитину, а згодом повернувся, вкусив і втік.

Містян закликали бути обережнішими. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги на дитину накинувся дворовий пес: містян закликають бути обережнішимиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги на дитину накинувся дворовий пес: містян закликають бути обережнішимиРусский

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