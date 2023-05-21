У Дніпрі на Набережній Перемоги на дитину накинувся дворовий пес: містян закликають бути обережнішими

У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги, 98 дворовий собака накинувся на дитину. Тварина вкусила хлопчика, залишивши на тілі декілька шрамів.

Про це у соцмережах розповіла мама постраждалого.

Як можна зрозуміти з коментарів, про собаку мешканцям цього району міста добре відомо, адже він уже не вперше лякає людей, зокрема й дітей.

Мама хлопичка розказала, що той гуляв на дворі. Пес спочатку пройшов повз дитину, а згодом повернувся, вкусив і втік.

Містян закликали бути обережнішими.

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