У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo збив пішохода: розшукують свідків

Потрібна ваша допомога!

У неділю, 28 травня, на Набережній Перемоги сталася аварія. Там автомобіль Daewoo збив пішохода. Постраждалого з місця аварії забрала «швидка».

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, Daewoo їхав Набережною Перемоги з боку бульвару Слави в напрямку вулиці Космічної. У цей момент в районі будинку №118 на Набережній Перемоги дорогу переходив пішохід. Водій Lanos збив його, той отримав тілесні ушкодження.

Щоб встановити всі обставини зіткнення – потрібна допомога свідків. Тому, якщо ви бачили момент ДТП, зверніться до слідчого за номером (067) 565-46-58 (Владислав).

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