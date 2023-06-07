У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo збив пішохода: розшукують свідків

У неділю, 28 травня, на Набережній Перемоги сталася аварія. Там автомобіль Daewoo збив пішохода. Постраждалого з місця аварії забрала «швидка».
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо, Daewoo їхав Набережною Перемоги з боку бульвару Слави в напрямку вулиці Космічної. У цей момент в районі будинку №118 на Набережній Перемоги дорогу переходив пішохід. Водій Lanos збив його, той отримав тілесні ушкодження.
Щоб встановити всі обставини зіткнення – потрібна допомога свідків. Тому, якщо ви бачили момент ДТП, зверніться до слідчого за номером (067) 565-46-58 (Владислав).
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