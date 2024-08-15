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У Дніпрі на Мирному жителі скаржаться на небезпечного чоловіка зі зброєю: коментар поліції

Сьогодні 11:40
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Жителі ж/м Мирний скаржаться на небезпечного чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мирному жителі скаржаться на небезпечного чоловіка зі зброєю: коментар поліції

У Дніпрі жителі житлового масиву Мирний повідомляють про чоловіка, який кидається на місцевих. Розповіли про нього містяни у місцевих Telegram-каналах, а також на власних сторінках у Instagram. 

За попередньою інформацією, він не тільки лякає людей своєю поведінкою, але й стріляє у перехожих зі зброї. Зокрема місцеві повідомляють, що 13 серпня чоловік дістав пістолет поруч з жінками та дітьми та почав стріляти. Небайдужі громадяни затримали його самостійно та передали поліції. 

Попередньо відомо, що чоловік винаймає квартиру у ж/м Мирний. З того часу місцеві неабияк налякані випускати власних дітей на вулицю.  

Новости Днепра про У Дніпрі на Мирному жителі скаржаться на небезпечного чоловіка зі зброєю: коментар поліції

Скриншот історії мешканки ж/м Мирний з додаванням коментаря ще одного місцевого.

Кореспонденти Dnepr.Info звернулися в поліцію та отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Правоохоронці кваліфікують подію як хуліганство. Справою займаються поліцейські.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Мирному жителі скаржаться на небезпечного чоловіка зі зброєю: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Мирному жителі скаржаться на небезпечного чоловіка зі зброєю: коментар поліціїРусский

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